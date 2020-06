Tras tachado por "loco", actor de Televisa aparece en 'VLA' y niega tener la cura del Covid-19

Ciudad de México.- Alejandro Tommasi, luego de provocar gran controversia tras manifestar que el coronavirus no se estaba tratando adecuadamente y que él sabía cómo curarlo, ahora se retractó.

En entrevista exclusiva con Venga la Alegría, el primer actor de Televisa aseguró que fue malinterpretado pues él solo dijo tener una recomendación para combatir la pandemia.

Lo que yo les comentaba, es que no es que yo tenga la cura del coronavirus, no, yo estudié ayurveda durante 30 años y estudié químico biológicas, eso no me hace médico ni tengo la autoridad para decir que yo tengo la cura del coronavirus", comentó.