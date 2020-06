Actriz de Televisa responde a las amenazas de demanda por parte de su exmarido

Ciudad de México.- La actriz, Martha Julia, mediante una entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano, dijo desconocer la demanda que interpondría su expareja, Salvador Ibarra.

Cabe recordar que estas declaraciones de Ibarra se dieron luego de que se molestó porque usaron a su hija de seis años para tomarle unas fotos, mismas que saldrán en el autobiografía de la exconductora Paola Durante.

Ella apareció en un libro, Paola Durante me pidió el favor de ver si le podía tomar unas fotos porque se parecía mucho de cuando ella estaba chiquita, que le causaba mucha ternura que le gustaría que estuviera en su contra portada y con mucho gusto 'claro por supuesto'", dijo.

De momento se desconoce como vayan las protocolos legales, pues Salvador ya no volvió a hablar al respecto, solo fue el comentarios hacia Durante.

Hasta ahorita no, he escuchado chismes, pero por el momento no ha sabido nada, gracias a Dios yo estoy tranquila, fuera de problemas legales", puntualizó.