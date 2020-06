Carmen Salinas recuerdas algunas anécdotas con Héctor Suárez

Ciudad de México.- La primera actriz, Carmen Salinas, mediante un video publicado en su canal de YouTube, recordó algunas anécdotas que vivió con el fallecido actor, Héctor Suárez.

En la relato, Salinas asegura que ella fue madrina de uno de sus programas de ¡Qué nos pasa!, además de que le llamaba la atención trabajar con él, pues era muy gracioso y tenía buenos personajes.

Manejaba todos los matices de la actuación con gran profesionalismo, trabajar con él era una delicia porque hacía muy buenos personajes. Cuando yo hice mi presentación estelar en cine con “Doña Macabra” me apoyó mucho, yo también fui su madrina en el primer programa de ¿Qué nos pasa?, a él le gustó mucho mi trabajo”, señaló.

Otra de las divertida anécdota que relató fue la vez de que lo salvó de un regaño de Pepita Gomís, debido a que no llegó a su casa a dormir tras haberse pasado de copas.

Le dije que estaba detenido porque había chocado, pero que estaba con bien. A él le dio mucho gusto que lo ayudara, pero como su carro no tenía ni un rasguño, le pedí un martillo a uno de los técnicos y le pegué en la luz y en la salpicadura del lado derecho. Me dijo que había dejado todo mad$%@ su coche, pero por lo menos no lo descubrieron”, dijo.