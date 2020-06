'Chicharito' y Sarah Kohan educan a Noah para alejarlo de la discriminación racial

View this post on Instagram

La esposa de Chicharito compartiu00f3 estas fotos de su bebu00e9 jugando con un muu00f1eco moreno y escribiu00f3 lo siguiente // Repost de @sarahkohan u2022 Empieza aquu00ed u00c9l solo ve un bebu00e9. Amor y educaciu00f3n. Durante la u00faltima semana a travu00e9s de la investigaciu00f3n, he llegado a resaltar cu00f3mo los niu00f1os pueden exhibir prejuicios raciales. Los niu00f1os de hasta 2 au00f1os usan la raza para razonar sobre el comportamiento de las personas. u00a1u00a1DOS!! (Hershfeld, 2008) a los 2.5 au00f1os, los niu00f1os usan la raza para determinar compau00f1eros de juego. (Katz y Kofkin, 1997) las expresiones de raza a menudo alcanzan su punto mu00e1ximo alrededor de los 4-5 au00f1os (Aboud, 2008) y para el jardu00edn de infantes / 5 au00f1os de edad, muchos niu00f1os muestran las mismas actitudes raciales que los adultos tienen en su cultura (Kinzler, 2016) . Asu00ed que por favor. Nunca es demasiado tarde para cambiar el mundo a travu00e9s del amor y la educaciu00f3n. Empezar temprano. ud83eudd0eud83eudd0dud83dudda4 blacklivesmatter BLM