De villano en Televisa a taquero: Actor perdió todo tras ser secuestrado y ¡nadie le dio trabajo!

Ciudad de México.- Carlos Miguel fue uno de los villanos de novelas más emblemáticos de los 90's en Televisa tras participar en exitosas producciones como Muchachitas como tú, Amigas y Rivales y Volver a empezar.

El actor, sin embargo, sufrió una dura tragedia hace 8 años, cuando su éxito en la actuación se vino abajo tras ser secuestrado al salir de un llamado en la CDMX. El propio actor contó la traumática experiencia de la que casi no sale vivo, misma que truncó su carrera.

Carlos Miguel relató que tuvo que darles a sus secuestradores los dos automóviles que tenía y hasta sacó todos los créditos que tenía disponible entonces. El actor les dio una gran parte de su patrimonio porque temía por la vida de sus hijas. Tras ser dejado casi en bancarrota, fue torturado, desfigurado y traumatizado por lo que pasó.

Me sacaron los tendones un muchacho, ese fue el que me recibió con un bóxer aquí (boca). Me quedó como labio leporino. Me cortaban cartucho de la pistola y me disparaban sin cartucho y yo sin poder ver, me decían: 'ahora sí te vas a morir maldito actor'", señaló en entrevista para el desaparecido programa 'Intrusos'.