Érika Buenfil revela lo que sufrió tras perder exclusividad con Televisa: "Caí en depresión"

Ciudad de México.- La actriz Érika Buenfil recordó con la periodista Adela Micha lo mal que la pasó luego de que Televisa le quitara su contrato de exclusividad a principios de 2019 tras 40 años en la empresa.

En la entrevista para La Saga a principios de este año, justo poco antes de convertirse en la 'Reina del TikTok', confesó que fue algo muy difícil pues fue una experiencia "muy fuerte" y reveló que cayó en depresión, además de que su autoestima "se cayó al piso".

Me rescató un poco el teatro, los ensayos pero luego me di cuenta que de lunes a jueves me levantaba a dejar a mi hijo a la escuela, regresaba y me quedaba acostada. No quería hacer nada, dormía. Hasta que me di cuenta y dije esto no está bien y mis amigas me dijeron: 'estás en depresión total' y dije 'sí'".