Eugenio Derbez y Alessandra triunfan en TikTok al recrear escena de 'La Familia P. Luche'

No queru00eda dejar pasar este du00eda sin felicitarte pero sobre todo agradecerte. Has construido tanto conmigo. En todos sentidos. Cada cosa que hoy forma parte de mi vida es por y para ti. 14 au00f1os de lo que nos falta juntos u2764ufe0f Te amo @alexrosaldo . / Ale, I didnu2019t want to let this day go by without congratulating you, but most importantly, thanking you. We have built so much together. Everything in my life is because of you. Happy 14th anniversary!