'Exatlón México': Casandra y Christian presumen su romance con emotivos mensajes

View this post on Instagram

NO TRATEMOS DE ENTENDER TODO PORQUE A VECES NO SE TRATA DE ENTENDER SINO DE ACEPTAR u2764ufe0f @yomiwr.mex . . HABRAu0301 MUCHAS PREGUNTAS PERO TODAS TE LLEVARAu0301N A LA MISMA RESPUESTA. GRACIAS POR TODAS SUS MUESTRAS DE CARINu0303O AL FINAL NUESTRA FELICIDAD TAMBIEu0301N ES DE USTEDES. LOS QUIERO MUCHO. . . #happyday #instagood #loveislove #picoftheday #yomisandra #fridaymood #friyay #fridayvibes #beautiful #happy #cute @sheinofficial , @shein_mex #shein #sheingals