Filtran foto íntima de Pepillo Origel con hombre más joven y él da la cara: "Revelaré la historia"

Ciudad de México.- La noche de este sábado 6 de junio, se volvió trending topic en Twitter el nombre de Pepillo Origel, pues circula ya por todas las redes sociales una fotografía del conductor de Televisa en la intimidad de su casa.

Tras ser compartida una y otra vez, e incluso provocar memes, usuarios no pudieron evitar notar un extraño detalle en la imagen. Aunque Pepillo no está desnudo, trae unos pantalones negros estilo pijama y una camiseta interior rota.

Pero las 'fachas' del conductor de 72 años, quien se puede ver en la intimidad de la cocina de su casa, no fue lo más gracioso. Lo que desató polémica fueron las piernas de un hombre en ropa interior en el reflejo del horno, que aunque no se vea el rostro, se puede notar que es mucho más joven que Pepillo.

El extraño origen de la imagen, quién es el misterioso hombre en la instantánea o quién la filtró se desconoce, sin embargo, algunas versiones apuntan a que sería una supuesta expareja de Origel llamado Pablo Alderete, quien sería escort o actor de películas para adultos en Jalisco.

Se presume que desde su cuenta de Twitter fue filtrada la foto y alguna que otra captura de pantalla de chats con el presentador. El joven ha mencionado que podría sacar a la luz más material sobre él, además de que ha llenado sus redes de videos íntimos con otros hombres y fotografías subidas de tono.

Tras tanto alboroto, el mismo Pepillo dio la cara en su cuenta de Instagram. Con al parecer unas copas encima y usando otra camiseta blanca similar a la que se le ve en la foto, el conductor declaró que mañana domingo dirá toda la verdad acompañado de la conductora Martha Figueroa.

Oigan, quiero decirles una cosa, mañana en la tarde tipo 6 o 7 de la tarde, Martha Figueroa y yo vamos a hacer un pequeñito Con Permiso para contarles -esta no es la camiseta que anda circulando- la historia verdadera de lo que está sucediendo. No hagan caso, les vamos a decir de dónde salió esta historia, todo, de verdad mañana les vamos a contar. Descansen, duérmanse y no salgan", expresó algo risueño.