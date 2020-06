'La Parcera' da la cara: "Yo no conozco ni a Karla Panini ni a Karla Luna"

Ciudad de México.- Luego de la polémica suscitada con Karla Panini, tras las declaraciones de una mujer que se hizo llamar ‘La Parcera’, la comediante regiomontana declaró que nunca conoció a una mujer con ese sobrenombre y la retó a sostener sus dichos, cosa que no sucedió.

Horas más tarde, la llamada ‘Parcera’ apareció en redes sociales y aseguró ella no es quien maneja la cuenta de Instagram de Karla Luna_la verdad, sino que alguien robó su identidad y se está haciendo pasar por ella.

La mujer, de nombre Kathy Caicedo, contó que Karla Panini la contactó para que se enterara de que alguien estaba suplantando su identidad, lo que le sorprendió, ya que ni siquiera conocía a las comediantes, ni a Américo Garza.

Al enterarse, la colombiana se mostró sorprendida, pues ni siquiera sabía quiénes eran Karla Panini, Américo Garza y Karla Luna.

Yo no soy la persona que andan publicando por ahí, es mi cara pero no soy yo, por eso realicé el video, porque estaban utilizando mi foto para hablar mal de no se quién. Por eso me metí a hacer el video, y me dijeron los programas que publicaron la imagen mía”.