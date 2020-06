¿Pleito en 'VLA'? Laura G da duro 'golpe' a Tábata Jalil: "No tenemos una amistad"

Ciudad de México.- Durante la transmisión en vivo que hizo este pasado miércoles la conductora Laura G en el Facebook de Venga la Alegría, surgieron algunas declaraciones acerca de sus compañeros.

Cuando iba recibiendo preguntas del público, a la presentadora le tocó contestar por qué era "tan grosera" en la dinámica del 'Sin Palabras', a lo que respondió que la competencia usualmente hace que uno reaccione así, además de que aclaró a quién no soporta en el juego, nada más y nada menos que su compañero Ricardo Casares.

Lee también: "Das pena Gustava": Conductor de 'Hoy' destruye a Gustavo Adolfo Infante en vivo

Aunque afirmó que se lleva muy bien con él, cuando juegan reveló que "le cae muy mal" porque "cuando celebra" le molesta.

También tocó el tema de su supuesta rivalidad con Horacio Villalobos, asegurando que nunca tuvo un encuentro negativo con él, sin embargo, sí se llegó a presentar un incidente, el cual Laura atribuyó a su "ácido" sentido del humor:

Me dijo analfabeta y todo pero cuando llegó en 'VLA' me dijo que en realidad no me conocía y nos terminamos llevando muy bien".

Podría interesarte: De protagonista al fracaso: Ana de la Reguera rogaría a Televisa por trabajo tras "traicionarlos"

Finalmente, habló de su compañera Tábata Jalil, con quien se rumora no se lleva nada bien desde que llegó al programa de TV Azteca. La conductora regiomontana asegura que no ha podido entablar una amistad con ella.

Con Tábata no he podido entablar una relación porque casi no coincidimos. Si tuviéramos la oportunidad de convivir más... pero no hemos podido entablar una amistad, no hay convivencia con ella por eso. No la conozco".

Así reaccionaron usuarios en los comentarios, aunque muchos eran de apoyo a la conductora, no faltaron las críticas por "su actitud":

Desde 'Sabadazo' en un principio me caías muy bien, eras mi favorita pero luego siento que se te subió mucho y la verdad no me agradas en 'Venga la Alegría'".

Las cosas como son, no estñas siendo sincera, te me haces muy hipócrita y para mí no encajas en el programa".

Te me haces muy arrogante, te sientes más que tus compañeras... un poquito de humildad".

Fuente: Facebook de 'Venga la Alegría'