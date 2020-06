"Pura fracasada de Televisa": Actriz revela todo sobre el íntimo círculo de 'La Gaviota'

Ciudad de México.- Luego de que se especulara que la exprimera dama y actriz de Televisa Angélica Rivera tenía un circulo de amigas en la farándula con el que aún seguía teniendo contacto, ahora la actriz Cynthia Klitbo lo confirma y da más detalles.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino, Klitbo reveló que todas hablan diario en un grupo de WhatsApp llamado 'Amazonas' y no 'Las Gaviotas Vengadoras' como algunos reportaron en su momento.

Según la gran villana de telenovelas, el grupo está conformado por ella, Azela Robinson, Angélica Rivera, Carina Ricco donde se hablan todos los días y están para apoyarse.

Luego de dejar de ser primera dama y de anunciar su divorcio del expresidente de México Enrique Peña Nieto, la también exesposa del productor 'El Guero' Castro se ha mantenido con un perfil muy bajo, por lo que se pensaba que no seguía en contacto con sus viejas amigas del medio artístico.

Vaya sorpresa se llevaron seguidores al enterarse que efectivamente seguían hablándose, pues a pesar de que su vida en la política le valió conocer a muchos personajes importantes, se mantuvo inseparable de sus antiguas amigas.

Klitbo ya había mencionado en entrevistas anteriores que quería mucho a 'La Gaviota', apodo que se le quedó tras grabar la exitosa novela (la cual actualmente lidera en rating en Televisa) Destilando Amor.

Yo no te puedo decir nada más que la amo, es mi amiga y no me importan las críticas porque ustedes no la conocen y no saben las circunstancias que tuvo que pasar en este sexenio pasado".