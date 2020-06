"Sentí miedo": Exactor de Televisa recuerda la vez que se le insinuó Elba Esther Gordillo

Ciudad de México.- El comediante, Edson Zúñiga, mejor conocido como 'El Norteño', mediante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en el programa, El Minuto que Cambió mi Destino, recordó la vez que trabajó con Elba Esther Gordillo.

Según el relato del actor, durante un tiempo fue piloto de avión, y diversos viajes estuvo llevando a la maestra, con quien tuvo una muy buena relación, a tal grado que una fiesta recibió insinuaciones de ella, sin embargo hizo caso omiso.

Estábamos en Ixtapa Zihuatanejo, la señora me pide unas sandalias, por que la señora al cabo andaba haciendo su chamba, entonces andaba de tacones, ya eran las 11 de la noche y entonces me dijo 'tráeme unas sandalias que están en mi equipaje', entonces me dice que se las ponga, entonces me agacho y se las pongo, y ¡córrele!", dijo.