"Tiene más tela": Cepillín responde a Eduardo Videgaray y le pide que hable de su hermano priísta

Ciudad de México.- El payaso, Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, respondió a las burlas de Eduardo Videgaray, al asegurar que no permitirá que dañen su dignidad.

Fue mediante una entrevista para El Universal donde el 'Payasito de la tele' indicó que el presentador lo ha comenzado a atacar debido a su ideología política, pues él tiene un hermano militante del PRI.

Ofenden a quien se les da su gana, como si ellos no tuvieran cola que les pisaran, en el caso de mi persona (comenzó) cuando yo hice una grabación apoyando al candidato que era en ese entonces Andrés Manuel, y tú sabes que él es hermano de Luis Videgaray, que el fue de relaciones exteriores, ahí fue la primera crítica que me hicieron”, dijo.

Por otra parte, González asegura que ignoró todas las críticas que le hicieron cuando habló de los ovnis y de la vacuna del coronavirus, sin embargo afirma que Eduardo ya se pasó.

No saben que atrás de la máscara de Cepillín hay un hombre, y ese hombre no se deja, nunca ha permitido que me pisoteen la dignidad, y si este señor está pisoteando mi dignidad, pues se echó a un alacrán encima conmigo. Hasta la fecha no ha habido ninguna persona que me parta mi madre, aunque sea un señor de la tercera edad”, dijo.