Tras su ruptura amorosa, Chiquis Rivera presume piernas en espectacular vestido

View this post on Instagram

u201cMe importa poco si bien o mal hablan de mi sin dar la cara...Si me seu00f1alan por andar en las parrandas...Asu00ed es mi vida, asu00ed quiero viviru201d #LasDestrampadas ud83cudf7eud83dudc83ud83cudffc con mis muchachonas @helen_ochoa @elyquinterooficial Las Amo!!! #Playlist ud83dudcbdud83eudd0d