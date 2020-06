Actor de 'Evil Dead 2' y 'Spider-Man 2' revela que le quedan pocos años de vida; tiene cáncer terminal

Ciudad de México.- Danny Hicks, actor de 68 años que ha participado en filmes como Evil Dead 2 y Spider-Man 2, compartió con sus seguidores de redes sociales la lamentable noticia de que fue diagnosticado con cáncer en etapa cuatro, terrible enfermedad por la que le quedan pocos años de vida.

A todas las personas que nunca conocí y a los 6 mil 018 fanáticos acérrimos que disfrutaron de mi trabajo. Tengo algunas malas noticias. Me diagnosticaron con cáncer en etapa cuatro. Tengo aproximadamente entre uno y tres años de vida", escribió el actor en Facebook.

Pero tengo que decirles, estoy seguro de que viví mucho en mis 68 años... No tengo muchos arrepentimientos. Ok, me tengo que ir, voy a averiguar qué demonios está pasando en esa bodega de frutas", finalizó Hicks su mensaje, siendo lo último un referencia a su película Evil Dead 2.