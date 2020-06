Paul Stanley recuerda a su padre con desgarrador mensaje: "Es frustrante no saber por qué"

Ciudad de México.- Paul Stanley honró la memoria de su padre en el que es el 21 aniversario luctuoso de Paco Stanley, aclamado presentador al que le fue arrebatada la vida a tiros el 7 de junio de 1999.

El conductor del programa Hoy compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que lo muestra en un tierno abrazo con su famoso padre.

Lee también: "Das pena Gustava": Conductor de 'Hoy' destruye a Gustavo Adolfo Infante en vivo

Al pie de la conmovedora imagen, Paul admitió sigue siendo difícil vivir con el hecho de que su padre fue asesinado, pero recordó que saber que su padre dejó un gran legado le ha permitido salir adelante y que el tiempo lo ha ayudado a sanar.

Hoy hace 21 años te fuiste, siempre es difícil recordar cómo fue y frustrante no saber por qué. Solo debes saber que el tiempo hizo su trabajo y todo eso ya no me afecta como antes", inició Paul su desgarrador mensaje.