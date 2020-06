¿Teme que lo opaque? Eduardo Capetillo hace confesión de su matrimonio con Bibi Gaytán

View this post on Instagram

Festejando a papu00e1 con mis grandes amores!!!! Gracias Dios mu00edo!!!! ud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fud83eudd70ud83eudd70ud83dude0dud83dude0d @capetillo_eduardo @paucapetillog @alecapetilloga @eduardocapetillog