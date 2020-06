VIDEO: Lis Vega enseña lentamente sus curvas en diminuto traje de baño rosa

View this post on Instagram

HELLOOOO UNIVERSO, LISTOS PARA UN GRAN DIA, UN DIA NUEVO, UN DIA PARA DARLE UNA NUEVA OPORTUNIDAD A NUESTRAS VIDA Y VOLVER A EMPEZAR. #LACLAVEESTAENELAMOR #LAPOETADELOURBANO #OMNAMAHSHIVAYA #ACTRIZ #CANTAUTORA #BAILARINA #CANTANTE #ACTRIZ #MYLIFE #CUBA #Mu00c9XICO #GOODVIBES #trajedebau00f1o @acquabluecollection #FITNESS #FIT #FITNESSMOTIVATION #FITMODEL #fitdance #FITMOTIVATION #MYLIFE