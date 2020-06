Actor de Televisa recibió 'amenazas' del ex de Ninel Conde: "No me quería cerca de ella"

Ciudad de México.- El actor y comediante mexicano, Germán Ortega, relató la vez que se enfrentó a las 'amenazas' por parte de Giovanni Medina en torno al trabajo que realizó con Ninel Conde durante El Tenorio Cómico.

En una entrevista con Sale el Sol, el intérprete de Televisa señaló que Giovanni le pidió que no estuviera tan cerca de Ninel, además, no estaba de acuerdo con algunas bromas que se hacían en la puesta en escena.

Me llegó a decir que no me acercara tanto a Ninel, que no me llevara así con ella y creo que no le pareció algún comentario que hicimos, porque es común en El Tenorio que nos burlemos de nosotros", dijo el histrión.