Adrián Uribe cuenta la reacción de su hijo a la noticia de que tendrá una hermana

Ciudad de México.- Después de haber anunciado que espera a una niña, Adrián Uribe compartió la felicidad y el buen momento por el que atraviesa actualmente, esto con el embarazo de su pareja Thuany Martins.

En un enlace en vivo con De Primera Mano, el actor comentó que vive una de las mejores etapas tanto en el ámbito profesional como en el personal, lo cual se canaliza con el hecho de que volverá a ser papá.

Te podría interesar: Cristy, esposa del 'Buki', luce short 'cachetero' y enamora en Instagram con ardiente baile

Todo se me acomodó de una manera bendecida de dos años para acá, no sabía que iba a suceder con mi vida. A nivel personal estoy sano, llega la mujer de mi vida, ahora una bebé, mi hijo está sano", dijo el histrión.

Lee también: ¡Tragedia en Televisa! Conductor de 'Hoy' sufre terrible accidente: "Una gran tristeza"

De igual manera, el intérprete de Televisa contó cómo su hijo Gael tomó la noticia de que tendrá una hermana, incluso, confesó que lo sorprendió gratamente con la repuesta que el pequeño le dio.

Él quería una niña, Thuany quería una niña, yo quería niña y Dios no escuchó a los tres. Me encanta porque lo primer que me dijo fue 'oye papá, ¿y Thuany está tomando acido fólico?'", comentó.