Atacan a Claudia Lizaldi al presumir su libertad: "Qué chavarrucha tan jo..."

Hay algo que se llama libertad y cuando bebes de ella estas jodido te vuelves adicto al instante, ya no la vas a soltar jamu00e1s, no habru00e1 quien pueda por ningu00fan motivo quitu00e1rtela.:. u2728 de esos tragos les deseo en la vida... u00a1que venimos a ser felices, a gozar la existencia! A aprender a volar...