Bárbara de Regil humilla a una de sus 'hermanitas': "No me vuelvas a molestar en tu vida"

Ciudad de México.- Bárbara de Regil recibió una llamada de una de sus tantas 'hermanitas' y cuando supo el motivo por el cual le hablaba, la terminó humillando.

Una de las pocas fans que siguen a lado de Bárbara, decidió hacer una llamada a su gran ídola, sin imaginar que de Regil terminaría humillándola, pero por fortuna su seguidora grabó la llamada.

La actriz respondió amablemente la llamada, hasta que llegó el punto donde preguntó para que le llamaban y fue justo ahí cuando estalló en contra de la niña.

Estoy ocupada y me encantaría que no me vuelvas a molestar en tu vida porque eso si me molesta muchísimo, que Dios te Bendiga espero no vuelvas a hablarme”, menciono Bárbara.