Cristy, esposa del 'Buki', acalora en Instagram al enseñar sus atributos con apretado short

View this post on Instagram

Vida... devueu0301lvenos la esperanza ud83dude4cud83cudffc de ese mundo ud83cudf0eud83cudf0fud83cudf0dque un diu0301a sonu0303amos! Diu0301a #82 de cuatentena. Y honestamente no tengo el menor intereu0301s en salir. #domingo #cristysolis #deepinthought #gratefulheart #gratefulthankfulblessed #fesobretodaslascosas #yomequedoencasa #noquierosalir ud83dude2c #notinterestedingoinganywhere