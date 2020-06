Edith Márquez y lo que sufrió al entrar a Timbiriche: "Me hicieron novatada, aguanté muchísimo"

Ciudad de México.- Edith Márquez habló a detalle sobre algunos de los momentos más importantes de su gran trayectoria en el medio artístico, un ámbito que asegura puede llegar a ser muy duro y escabroso sobre todo cuando se inicia desde muy temprana edad, como es su caso.

En una especial entrevista para Venga la Alegría, la cantante que ya cuenta con 36 años de carrera reveló que desde pequeña soñó con ser artista, y que incuso solía imaginarse que era entrevistada por la conductora de TV Azteca Pati Chapoy.

Lee también: Televisa enfurece y deja sin trabajo a Adrián Uribe; lo 'congela' tras "rotundo fracaso"

De hecho, Márquez relató cómo terminó por decretar su ingreso a la agrupación Timbiriche muchos años antes de que ese sueño se materializara.

Yo me hacía mis entrevistas sola, yo era Pati Chapoy y era Edith, y 'Pati Chapoy' me decía: 'Qué sientes de entrar en lugar de Mariana Garza a Timbiriche'. Y entré muchos años después en su lugar. Sin querer lo decreté", reveló Edith.

A post shared by Edith Marquez (@edithmarquezlanda) on Dec 19, 2019 at 11:13am PST

View this post on Instagram

Después de realizar castings y participar en concursos, Edith Márquez recibió una de las oportunidades más importantes de su carrera: Participar en Papá soltero. Fue entonces cuando, recordó la cantante, su padre le hizo ver que su vida cambiaría rotundamente y nunca volvería a ser normal.

Lee también: Danna Paola prende las redes sociales con un atractivo baile: "¡Lo mueve todo!"

La posibilidad de entrar a las filas de Timbiriche llegaría después, y justo como lo decretó cuando jugaba a ser Pati Chapoy.

Pertenecer a Timbiriche fue mi hit. Me invita Marianita Garza, me dice 'necesito que estés conmigo a las 11 de la mañana con el señor O'Farril, quiero que entres a Timbiriche'; y él no me estaba preguntando, él me estaba diciendo que iba a entrar", relató la intérprete a Venga la Alegría.