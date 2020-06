Eiza González vuelve a ser atacada en Twitter tras exigir a AMLO justicia par Giovanni

Ciudad de México.- Eiza González volvió a enfrentarse al lado más crítico y rudo de Internet por dirigirse una vez más a Andrés Manuel López Obrador en Twitter, donde le exigió que el caso de Giovanni López no quedara en el olvido y que no se siguiera 'pretendiendo' que no ocurrió.

La actriz mexicana empleó su perfil en la red social para escribir directamente el mensaje al presidente de México, sumándose así a las figuras del entretenimiento que han alzado al voz para que se haga justicia en el asesinato de Giovanni, a quien le fue arrebatada la vida mientras se encontraba en custodia de la Policía Municipal de Ixtlahuacán, en Jalisco.

¿Y Giovanni? Vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió?", escribió la intérprete, además de etiquetar la cuenta del mandatario.

Y Giovanni???? Vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió??? @lopezobrador_ — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) June 8, 2020

Internautas tomaron a mal el reclamo de Eiza, pues pronto le hicieron comentarios hirientes y críticos en los que la acusan de no estar completamente enterada de la situación. Principalmente, los internautas defendieron que no debía dirigirse a Andrés Manuel López Obrador, sino al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro.

Algunos de los comentarios que hicieron usuarios de Twitter a la actriz fueron:

Etiqueta a @EnriqueAlfaroR es el gobernador de Jalisco, quien está ordenando represión, además de desapariciones y torturas a quienes se manifestaron.

Estás en la ventanilla equivocada, ya sea por ignorancia o por conveniencia, te recuerdo que el Jalisco hay un gobernador con talante autoritario que ordenó reprimir al pueblo por no usar cubrebocas. Le invito a exigir justicia a #EnriqueAlfaro".

Aclaración: El gobernador de Jalisco @EnriqueAlfaroR del PAN/MC fue el que ordenó reprimir a quienes no usaran cubrebocas. López Obrador siempre dijo que eso no estaba bien. ¿Por qué no presionas al gobernador?".

Exiges desde tu comodidad al responsable equivocado. Parece que el silicón te lo metieron en el cerebro y no dónde debe ir".

La pobre se sube al reclamo sin tener idea de lo que pasa".

Después de cientos de ataques, Eiza González compartió una captura de pantalla en la que se pueden apreciar otras publicaciones que ha realizado o compartido, entre ellas un mensaje que envió a la cuenta de Enrique Alfaro.

Leamos juntos. Tweet para el señor Enrique Alfaro, tweet para el señor presidente. Además por qué se pelean por a quién le responde, cuando lo importante es tener una respuesta. Podrían haber sido ustedes y sus familias. Agarren el pedo. No porque sean pro AMLO la policía los protege", contestó Eiza a las múltiples críticas.

Leamos juntos. Tweet para el señor Enrique Alfaro teeet para el señor Presidente. Además porque se pelean por a quien le responde, cuando lo importante es tener una respuesta.Podría haber sido ustedes y sus familias. Agarren el pedo. No porque sean pro amlo la policía los protege pic.twitter.com/uKcIbqVLlA — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) June 8, 2020

Esta no es la primera vez que la actriz de Baby Driver es blanco de señalamientos en redes sociales por dirigirse al presidente de México.

Como se ha de recordar, Eiza fue criticada e insultada en el pasado mes de marzo por exponer que era inconsciente que el mandatario invitara a los mexicanos a salir a consumir para mover la economía, justo cuando al crisis sanitaria del Covid-19 estaba iniciando. Poco después de ese polémico video de AMLO exhortando a salir, México entró en la fase 2 de la contingencia.

