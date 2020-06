Érika Buenfil 'estalla' contra su hijo por desobedecerla: "Qué sea la última vez"

Ciudad de México.- La simpática y guapa actriz de Televisa, Érika Buenfil, ha 'estallado' en contra de su hijo por haberla desobedecido y hacerla esperar en el estacionamiento por media hora, además de hacerla llevar a una amiga a su casa.

Buenfil furiosa marcó a su hijo que estaba en el colegio para decirle que desde hace mucho tenía que estar con ella, tras lo que le aclaró que lo quería sin nadie pues no iba a llevarse a nadie ya que estaba molesta por la larga espera.

No te voy a esperear más, sales ahorita o te dejo, de verdad te dejo y no me vayas a traer a nadie para que lleve a su casa he, no voy a llevar a nadie a su casa, si no tienen papás que vayan por ellos pues que no vayan", dice Buenfil.