Eugenio Derbez recuerda la vez que estuvo en prisión por 'culpa' de Televisa

Ciudad de México.- En uno de los recientes capítulos de Deshecho en casa, el actor y productor mexicano, Eugenio Derbez, confesó las veces que estuvo en aprietos cuando trabajó para Televisa.

El protagonista de No se aceptan devoluciones platicó con su colega y amigo, Omar Chaparro, y recordaron que estuvieron a punto de pisar la cárcel cuando cubrían los Juegos Olímpicos Atenas 2004 para la empresa de San Ángel.

Te acuerdas el policía no nos dejaba ir, yo le decía ‘Why are you mad’ (¿Por qué estás enojado?)", comentó el famoso de 58 años.

Estaba vestido de Anahí con una minifalda y unos dientotes… Yo me acerqué, el cuate me agarró, me empujó, me quitó. Entonces yo empiezo a transformarme y le dije, ‘Don’t touch me’ (no me toques). El policía te decía cosas en griego y tú con el maquillaje de Marilyn Menson, con tus mallas", respondió Chaparro.

Eugenio explicó que por fortuna todo se arregló, sin embargo, no tuvo la misma suerte y cuando cubrió los Juegos en Seúl, Corea del Sur, sí pisó la cárcel.

Resulta que el famoso tuvo que cumplir con la apuesta de Toño de Valdés, que consistía en pasearse en bicicleta totalmente desnudo.

Estaba yo detenido, creo que perdí el vuelo, me tuvieron que ir a sacar y a descaracterizar porque cuando llevaron mi pasaporte decían, este no es usted y aparte uno no habla coreano", recordó.

Fuente: TVNotas