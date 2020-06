Fernando Carrillo impacta a sus fans de Instagram con fotos subidas de tono

View this post on Instagram

Feliz #tbt #1999 Cual crees que es el nombre de la afortunada yegua ud83dudc0e en la foto? Jajajajaja Hacemos una versiu00f3n 2020 de esta foto icu00f3nica en mi carrera, del u00fanico calendario ud83duddd3 que hice para recibir el nuevo milenio?. #photoshoot hecho en mi amado #puertorico en 1999. #beautiful #and #grateful #love #ferreveryoung #thankful #amor #pasion #godisgood #inlove #1 #best #is #still #to #come #amen #u2764ufe0f