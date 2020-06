Hermana de Karla Luna es acusada de realizar tanda fraudulenta; estas serían las pruebas

Monterrey, Nuevo León.- Gran revuelo está causando una entrevista que TV Notas le realizó a una mujer que asegura que en 2018 fue estafada junto a otras personas por la Érika Luna, hermana de la fallecida Karla Luna, quien promovía una tanda en Monterrey de operación de pechos.

La mujer que prefirió permanecer en el anonimato relató que Érika enganchó a más de 80 mujeres con el cuento de que iban a ser operadas con el mismo doctor que le había hecho los implantes a su hermana. Pedía 700 pesos a la semana y se turnaban para la operación en diferentes meses.

Incluso contó que sumida en la desconfianza buscó en Internet el nombre del que sería su doctor y la primera nota que le apareció de él es que se le había muerto una paciente en el quirófano y por ello lo habían corrido del hospital donde trabajaba, por lo que confrontó a la hermana de la actriz.

Se hizo la ofendida porque la investigué, y me dijo, 'no sabes quién soy yo', empezó a amenazarme y me quiso asustar con los contactos de su esposo y yo le contesté: 'Con todo respeto tu marido es un huev@&, a mí no me vas a andar asustando con eso, porque es una amenaza, además te estoy grabando', pero a ella no le importó y siguió: 'a mí me vale, a mí nadie me toca, ni me hace nada' y me colgó”.