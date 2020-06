Joanna Vega-Biestro hace suspirar a todo 'Sale el Sol' con descarado 'outfit'

View this post on Instagram

Si quieres triunfar no te quedes mirando la escalera. Empieza a subir escalu00f3n por escalu00f3n, hasta que llegues arriba u2728 . ud83dudc5a @yayapicasso . ud83dudcf8 @almustahl . . #monday #purple #positivevibes #attitude #life #instagram #picoftheday #ootd #mood #smile #happy #me