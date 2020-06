Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández, muestra cómo quedó su panza tras dar a luz

Los Ángeles, EU.- Hace apenas un par de semanas que Kenia Ontiveros se convirtió en la madre de la pequeña Dalett, la hija que esperaba desde hace 9 meses junto a su esposo, el cantante Larry Hernández.

Tras el parto, la joven empresaria impresionó a sus miles seguidores pues mediante sus historias de Instagram presumió que aquella enorme barriga que tanto destacó durante su embarazo ya desapareció por completo y hasta reveló su secreto.

Bueno, todavía no me pongo la faja, ahorita me la voy a poner, pero este pantalón me aprieta y me ajusta. Entonces estoy tratando de dormir con pantalones que me aprieten un poquito y que estén altitos”