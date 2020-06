Lupillo Rivera no pone de acuerdo su mente ¡y se contradice! con el tema de Mayeli Alonso

Estados Unidos.- Lupillo Rivera decidió poner las cartas sobre la mesa sobre el tema de su separación la empresaria Mayeli Alonso, la cual esta en divorcio desde hace dos años.

Fue la mañana de este lunes que el famoso cantante compartió su testimonio en un video para Instagram donde destacó que siempre procura callar sobre este tema y mantenérselo guardado para no herir a sus hijos.

Aún cuando ya han sido publicadas entrevistas donde Lupillo contó todo, el asegura que seguirá guardándose lo que el sabe como a hecho durante dos años.

Desgraciadamente esto del divorcio se filtró y no por parte mía, yo no e hablado nada de mi divorcio y no por razones o excusas, solo lo tengo que guardar para mantener la inocencia de mis hijos”, señaló Lupillo.