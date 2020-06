Martha Figueroa revela en 'Hoy' que Andrea Escalona y Paul Stanley tuvieron un romance

View this post on Instagram

Larga vida Queen !! The only one @galileamontijo ud83cudf82ud83cudf82ud83cudf82ud83cudf82ud83cudf8aud83cudf8aud83cudf8aud83cudf8au2b50ufe0fu2764ufe0fud83dudc95ud83dudcabud83dudc96ud83dudd25ud83dude4fud83cudffbud83dude0dud83cudf88ud83cudf81ud83cudf89ud83cudf8aud83cudf82u264aufe0f