Maya Zapata revela las extrañas razones por las que no quiere ser madre a sus 38 años

Ciudad de México.- La actriz, Karla Zapata, mediante una entrevista para el programa Ventaneando, reveló que no desea ser madre, al considerar esta acción como algo irresponsable, pues no se debe tener más niños a un mundo sobrepoblado.

Yo no quiero ser mamá, no me interesa, creo que ya somos muchísimos, no esa mujer que desea tener hijos para sentirse plena", dijo.