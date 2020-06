Mayeli, ex de Lupillo Rivera, explota y revela si fue infiel: "Me cobré una de muchas, supérame"

Ciudad de México.- La intensa pelea entre Lupillo Rivera y Mayeli Alonso sigue tras anunciar su separación. Luego de que el hermano de Jenni Rivera argumentara que se divorció porque ella le fue infiel, ella le respondió y él contraatacó.

Rivera declaró ante autoridades que tanto su ex como su contadora habrían negociado con él para no interponer la demanda del divorcio.

Según se menciona, le habrían ofrecido de 300 mil a 1.2 millones de dólares para no seguir, además de que la acusa de tener varias personas trabajando para ella con cientos de cuentas falsas cada una para arremeter contra todos los que la critican a ella o a sus productos.

Mayeli respondió a las acusaciones de su ex, desmintiendo que ella lo hubiera hecho, pero de haber sido así, solo se hubiera vengado de "todo lo que le hizo".

Si en dado caso hubiera sido cierto, lo cual no fue, pues me alegro, porque me cobré una de muchas que me hizo él (...) Eso es algo que solamente es mi problema y de él. Que él no tenga los huev... para callarse, porque yo también sé muchas cosas de él".