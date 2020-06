"Miserable chavorruca": Actriz amenaza a Érika Buenfil y la acusa ¡de andar con su jefe en Televisa!

Ciudad de México.- La actriz y cantante Alejandra Ávalos vuelve al ataque contra Érika Buenfil. En entrevista con el youtuber Dael Quiroz para Arguende TV, reveló que la 'Reina del TikTok' tenía una relación con Víctor Hugo O'Farril, quien era el ejecutivo con mayor poder en Televisa durante los años 80's.

Ávalos arremetió de nueva cuenta contra la actriz de Te doy la vida y declaró qué piensa que fue lo que causó que la insultara en aquél entonces.

No descarto que sea por envidia. Cuando sientes que no eres lo suficientemente talentoso o importante. Es una inseguridad. La envidia es una declaración de inferioridad de la otra persona hacia ti. Me declararon su inferioridad porque si bien lo que hicieron en ese momento afectó mi ánimo, no pasó a mayores".