Olga Breeskin revela que doña Socorro Castro, madre de Verónica Castro, le salvó la vida

Ciudad de México.- La exactriz de Televisa, Olga Breeskin, mediante una entrevista para el programa Ventaneando, recordó a su "segunda madre", doña Socorro Castro, quien perdió la vida hace casi un mes.

En su mensaje, la violinista aseguró que la madre de Verónica Castro le salvó la vida en repetidas ocasiones, pues cuando se encontraba en adicciones siempre la apoyó.

A pesar de haber perdido contacto con ella por mucho tiempo, el año pasado logró establecer una llamada telefónica en la cual le agradeció todos sus favores.

Mami te hablé para darte las gracias por todo lo que me diste, tu no tienes idea lo que tu significas para mí", le comentó.

Breeskin señala que la abuela de Cristian Castro la cuidó de borracheras y extendió su hombro el día que su madre murió en Las Vegas.

Me cuidaste de mis borracheras, me cuidaste del suicidio, me cuidaste de todo, estuviste cuando mi madre falleció y eso nunca se me va a olvidar", habló.