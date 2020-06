¡Pleito en Televisa! Cynthia Klitbo destroza a Vanessa Guzmán: "Despreciable ser sin talento"

Ciudad de México.- Cynthia Klitbo declaró públicamente su rivalidad con la actriz Vanessa Guzmán, al revelar en una transmisión en vivo que tuvo muchos problemas con ella al momento de trabajar juntas.

El duro ataque ocurrió durante una transmisión en vivo de Klitbo para la serie digital 'Cuando grababa' de Tlnovelas, en la que respondía a preguntas del público tras haber participado en la telenovela de Televisa Teresa, del 2010.

Lee también: Fernando Colunga y Adela Noriega 'regresan' a Televisa ¡tras desaparecer años de las novelas!

Cuando hablaban de otras experiencias de su carrera, Klitbo fue cuestionada sobre cómo fue trabajar con la actriz Adela Noriega, a lo que respondió:

Muy bien, es una persona que no hace muchos panchos, solo hay una persona con la cual yo no entiendo cómo es que está trabajando otra vez... Vanessa Guzmán es el ser más despreciable con el que yo he trabajado. Nunca he visto a una persona así".

Podría interesarte: Tras exhibir 'crisis' en Televisa, Jorge Salinas y Évora niegan todo: "Inventan a lo pend..."

Klitbo trabajó junto a Guzmán en 2009 en la telenovela Atrévete a soñar de Televisa, fecha en la que surgieron rumores de su rivalidad por primera vez.

A mí me valía, pero la misma producción no podía ni dirigirle la palabra. Había hecho tres trabajos y se sentía estrella. Un día quiso tratarme mal y le salió el "chirrión por el palito" como dicen en México... esa sí no tengo empacho en decirlo porque es una mala persona y además tiene poco talento para tanta soberbia".

Cuando fue cuestionada por el programa Hoy en aquel año, Klitbo negó que hubiera enemistad, solo reveló que a veces tenían diferencias "como con los hermanos", sin embargo, prefería que no tocaran el tema.

Yo no he tenido un problema, si lo tuviera tampoco lo iba a mencionar porque estoy en un proyecto, donde es más importante el proyecto que cualquier cosa que pudiera suceder (...) Uno se puede pelear con los hermanos y no quiere decir que no los quieras".

Momento a partir del minuto 2:36:56:

Fuente: Canal de YouTube de Tlnovelas