Rafael Amaya: Tras "hundirse en drogas" y ser dado por muerto, reaparece y ¡luce irreconocible!

Ciudad de México.- Luego de varios meses que no se supiera nada del actor sonorense Rafael Amaya, quien protagonizó El Señor de los Cielos en Telemundo, ahora reaparece y no creerás cómo luce.

El actor ha dado mucho de que hablar, pues luego de que en 2015 desapareciera de la serie y del ojo público sin razón aparente, se comenzó a especular que había caído en las drogas e incluso se dijo que estaba muerto.

Poco después, resurgió para aclarar que no tenía problemas con las drogas pero que había sido hospitalizado por estrés y cansancio:

No, (no hubo drogas), hubo mucho cansancio, mucho estrés. Tenía muchos problemas personales en mi vida. Fue como una reacción en cadena y mi cuerpo ya no aguantó y tuve que ir al hospital", explicó Amaya en entrevista con 'Al Rojo Vivo'.