Salma Hayek impacta al revelar que es "abuela" otra vez: "Me ha llenado el corazón de alegría"

View this post on Instagram

To start the weekend on a nice note I am happy to share with you the news of this mare that I rescued from the slaughterhouse. She just thanked me by having this beautiful fowl, and my heart is bursting with joy! I guess Iu2019m a grandma once again!!!ud83dudc34 Para empezar el fin de semana con buenas noticias, les comparto que estu00e1 yegua a quien rescate del rastro acaba de tener este bellu00edsimo potrillo que me a llenado el corazu00f3n de alegru00eda. Una vez mu00e1s soy abuela!!! ud83dudc34 #horse #caballos