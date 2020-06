¿Se acabó el amor? Danilo Carrera lanza dura crítica a Michelle Renaud: "Besas tan mal"

Ciudad de México.- Hace un par de días la famosa pareja conformada por Michelle Renaud y Danilo Carrera realizaron una dinámica para el público de Las Estrellas en donde tuvieron que hacer algunas confesiones que causaron polémica.

La guapa actriz que ha protagonizado grandes novelas de Televisa confesó que el único famoso que ha logrado acaparar su atención fue Jaime Camil.

El único actor que me ha hecho regresar y no porque me encanta, pero en persona es mucho más guapo que en la tele, es Jaime Camil", confesó Michelle.