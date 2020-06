Sugey Abrego, actriz de Televisa, sufre 'calvario' tras ser víctima de robo en la CDMX

Ciudad de México.- Sugey Abrego, conductora y actriz que actualmente participa en la producción de Televisa Como dice el dicho, documentó en redes sociales el difícil momento por el que atravesó el domingo luego de que fue víctima de un robo cuando hacía una entrega de donativos al Hospital Xoco, en la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz denunció:

Así en Condesa debajo de una C5, mientras yo entregaba unos donativos al #hospitalXoco, abrieron el cofre, desactivaron las alarmas y se llevaron las computadoras centrales de mi auto con valor de 100 mil en agencia. Gracias @Claudiashein por dejar a la clase media vulnerable".

Así en Condesa debajo de una C5, mientras yo entregaba unos donativos al #hospitalXoco, abrieron el cofre, desactivaron las alarmas y se llevaron las computadoras centrales d mi auto con valor de 100 mil en agencia . Gracias @Claudiashein por dejar a la clase media vulnerable . pic.twitter.com/7bGu1WqwaY — SUGEY ABREGO (@SUGEYABREGO) June 6, 2020

Horas más tarde, la actriz contó que su problema no paró ahí, pues por las condiciones del robo, todo indica que la empresa con la que adquirió su seguro de auto no responderá por esta pérdida.

Me robaron el cerebro del coche, hubiera sido mejor que se lo robaran todo, porque al ser pérdida total si me aplicaba el seguro", dijo.

Y por si esto fuera poco, también tuvo varias complicaciones al momento de hacer la denuncia ante las autoridades.

Con la pandemia todos los protocolos cambian, y eso es muy comprensible, tú puedes hacer la denuncia en línea, pero sorpresa, los seguros de los autos no te aceptan un nip o un número de carpeta digital, entonces tuve que rastrear el Ministerio Público que estuviera abierto en domingo y que me pudiera tomar la denuncia, y no me quieren tomar la denuncia porque tengo que llevar las fotos impresas a color, ¡válgame el cielo!, en domingo, con una pandemia, en 4 horas que yo estaba, llegaron 2 personas más", expuso.

Gracias @OteguiLeo por tu apoyo en esta circunstancia y al agente de @FiscaliaCDMX por su empatía. Yo ya hice lo mío como #ciudadana esperemos el video arroje algo para continuar.

Un domingo diferente. pic.twitter.com/7dJZa2f9Ti — SUGEY ABREGO (@SUGEYABREGO) June 8, 2020

Finalmente, Sugey Abrego manifestó que en los próximos cinco días deberá volver al Ministerio Público para ratificar su denuncia, aunque tiene muy pocas esperanzas de recuperar lo que le robaron.

Fuente: Agencia México