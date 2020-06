¿Tenía problemas con Televisa? Camila Sodi dice por qué dudó en tomar el papel de 'Rubí'

Ciudad de México.- Durante una entrevista para el programa Cuéntamelo Ya, Camila Sodi confesó cómo es que logró construir su personaje para la nueva versión de Rubí, una de las nuevas telenovelas de Televisa.

La sobrina de Thalía declaró que, en una primera instancia, dudó en tomar este papel y solicitó los consejos de su colega Bárbara Mori, quien protagonizó este proyecto hace ya algunos años.

No la había visto, entonces no sabía de qué se trataba, el personaje de qué iba, si valía la pena o no, sabía que había sido un furor, pero no sabía qué te ayudaba como actriz", dijo la actriz.