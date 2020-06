Tragedia en Televisa: Cecilia Romo sufre otra hemorragia pulmonar por el Covid-19

View this post on Instagram

On my knees again. A major major set back. Just when we started planning taking my mom out of intensive care and bring her home, today she had a lung hemorrhage and is back to a ventilator and is sedated. The next 48 hours will be crucial to determine her fate. I need all prayers you can give. And blood donors - she lost more than 300ml in that hemorrhage. Please - dedicate your prayers in the next 2 days to Cecilia Romo. Am out of words anymore. Justo cuando estau0301bamos planeando ya la salida del hospital de mamau0301 para sacarla de terapia intensiva y hacerle un hospital en casa, justo cuando mi mente estaba en volar a Mexico finalmente, mamau0301 tuvo hoy una severa hemorragia pulmonar. Esta de vuelta sedada y con ventilador. Lo peor es que ella ya estaba consciente y hablando de salir- me duele el alma pensar en lo que sintiou0301 esta manu0303ana al fallarle la respiraciou0301n y ver otra es sangre en los pulmones. Esa fue la causa que la llevou0301 a terapia intensiva la primera vez. Es la tercera hemorragia en total. Las prou0301ximas 48 horas determinarau0301n su curso. Les suplico de rodillas que oren por que Ceci Romo tenga la fuerza necesaria para aguantar este uu0301ltimo golpe - y pidan un milagro para que deje de sangrar y se recupere. Necesitamos donadores de sangre cualquier tipo que vayan al banco de sangre de meu0301dica Sur Pedimos urgentemente ayuda con donaciones al banco de sangre de Medica Sur, por favor, comunicarse al teleu0301fono 55 5424 7200 ext. 4210 y 3907, del hospital, de lunes a viernes 07:30 u2013 14:00 hrs; sau0301bados, domingos y diu0301as festivos de 08:00 u2013 15:00 hrs, o a traveu0301s de https://blooders.org. Con la donaciou0301n a nombre de Cecilia Romo. #Urgente #Ayuda #donacionsangre