¡Tragedia en Televisa! Conductor de 'Hoy' sufre terrible accidente: "Una gran tristeza"

Ciudad de México.- El conductor de Hoy, Raúl 'El Negro' Araiza, sufrió un devastador accidente en su casa, el cual lo dejó con su departamento prácticamente destrozado "por culpa" de sus vecinos.

Según contó en una cápsula grabada para el matutino de Televisa, el techo entero de su casa se vino abajo. El conductor contó que de repente lo llamaron para informarle de la terrible noticia, que su departamento "se estaba inundando y cayendo".

Araiza mostró imágenes de cómo va su hogar, el cual está cubierto en lonas y plásticos por estar en reparación. Afirmó que hasta las luces y la campana de su cocina se cayeron.

Todo en el piso. Ahí es donde uno dice, 'ah caray y ¡¿en qué momento no le cerraron el agua en el departamento de arriba?!' (...) El piso quedó todo manchado. Es una tragedia", dijo molesto el presentador.

El conductor reveló que afortunadamente no pasó a los cuartos la inundación, sin embargo, perdió toda la comida de su refrigerador y tiene un desastre luego de lo que sucedió.

Me pone muy mal todo esto. Esto es una gran tristeza, pero bueno, les iré enseñando cómo se va reparando poco a poco son su sana distancia... si no ¿dónde vivo? ¿quién me da posada? si es una mujer pues mejor".