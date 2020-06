VIDEO: ¡Adiós pleito! Álex Kaffie presume programa junto a conductor que humilló en redes

Ciudad de México.- Todo parece indicar que ya no existen malos entendidos entre el periodista de espectáculos Álex Kaffie y el conductor Michelle Rubalcava, ya que ambos se mostraron de lo más contentos por volver a coincidir en el ámbito profesional gracias al programa Aquí Contigo, nuevo matutino de El Heraldo TV.

El espacio televisivo tuvo su estreno la semana pasada, momento en el que trascendió que Kaffie colaborará los lunes en la sección de espectáculos que está a cargo de Michelle e Ivonne Chávez.

Días antes, el llamado 'Villano de los Espectáculos' había informado sobre la grabación del capítulo piloto de Aquí Contigo. Al compartir en Instagram la noticia, el también columnista aseguró que no podía etiquetar a Rubalcava por que él lo tenía bloqueado en esa red social.

El joven conductor del programa De Primera Mano desmintió a Kaffie en los comentarios, pero eso solo sirvió para que el periodista siguiera haciendo sarcásticos y hasta humillantes comentarios.

Yo no te tengo bloqueado bebé, a lo mejor tú me tienes bloqueado a mí", le escribió entonces Michelle, a lo que Kaffie respondió con correcciones a su ortografía: 'Claro que me tenías bloqueado. El desbloqueo vino tras la publicación de este posteo. Ah, mi nombre es Álex, no bebé. Postdata. Mí (con acento cuando hace la función de pronombre personal)'.