Yadhira Carrillo revela que este famoso está muy preocupado por Juan Collado

Ciudad de México.- No solo Yadhira Carrillo se encuentra al pendiente del panorama que enfrenta su esposo Juan Collado en prisión, sino que también Julio Iglesias ha manifestado su preocupación por su amigo.

En un encuentro con la prensa, la actriz mexicana declaró que el cantante español se mantiene al tanto de la situación de Collado, incluso, le expresó su deseo por visitarlo en el Reclusorio Norte.

Todo el tiempo me llama por teléfono, me pone mensajes preciosos, él y su esposo con como nuestros hermanos de sangre, de alma. No se despega un solo segundo", indicó Carillo.