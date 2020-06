Ana Bárbara logra 'calentar' las redes sociales al posar en bata de baño

View this post on Instagram

Reflexionando sobre la vida, podemos observar que son inevitables las bajadas... Si! pero, si aprendemos a llevarlo con amor, dignidad y compasiu00f3n, podremos entrenar al corazu00f3n y tener el alma abierta para cuando vengan las subidas... Y viceversa. ud83dudcf8 @soyezra #Martes #Actitud #Positividad #AnaBarbara