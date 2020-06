Ana Martin y la foto en bikini de su juventud que sedujo a actores: "30 años atrás y me casaba"

Ciudad de México.- Ana Martin dejó sin aliento a sus seguidores y a varias figuras del espectáculo con una fotografía en bikini de años atrás, cuando en una ocasión posó para un calendario.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 74 años de edad recordó a detalle cómo fue la sesión fotográfica que corresponde a la imagen, en la cual luce su esbelta figura en un traje de baño de dos piezas cubierto por flores de bugambilia.

Esta foto me la tomaron hace muchos años mis Gotitas de Miel. Fue en los bellísimos jardines de los Estudios Churubusco, que ya no existen (los jardines). Me la tomaron para un calendario. A mí me tocó ser el mes de marzo y al fotógrafo se le ocurrió cubrir mi bikini con flores de bugambilia. Qué loco, ¿no?", contó la actriz en la descripción de la publicación.